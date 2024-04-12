Ульянов: Украина пыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС
На внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украина пыталась «перевести стрелки» на Россию в вопросе атак на Запорожскую АЭС, но ее доводы звучали неубедительно. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«По моим впечатлениям, я, конечно, не могу дать точную статистику, абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Ульянова, в ходе сессии Киев пытался обвинить в атаках на ЗАЭС Москву, назвав удары по станции «российской операцией под фальшивым флагом». Он добавил, что доводы Украины звучали «очень неубедительно».
Дипломат положительно оценил встречу, поскольку на ней удалось привлечь внимание «к опасным действиям украинской стороны на объекте». В то же время Ульянов отметил неготовность западных стран и МАГАТЭ осудить действия Киева и назвать виновника обстрелов. По его словам, создана атмосфера, которая «поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям».
Россия и Украина запросили проведение внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ после очередной атаки на ЗАЭС. 7 апреля станция подверглась серии ударов дронов со стороны Украины, была создана прямая угроза безопасности станции. Были атакованы энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовая, а также район грузового порта. Ранения получили трое сотрудников АЭС.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.