Ульянов: Украина пыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС

Дипломат положительно оценил встречу, поскольку на ней удалось привлечь внимание «к опасным действиям украинской стороны на объекте». В то же время Ульянов отметил неготовность западных стран и МАГАТЭ осудить действия Киева и назвать виновника обстрелов. По его словам, создана атмосфера, которая «поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям».