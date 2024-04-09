Боррель призвал к прекращению обстрелов ЗАЭС
Удары беспилотниками по Запорожской АЭС (ЗАЭС) должны прекратиться, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.
«Безрассудные удары беспилотниками по Запорожской АЭС повышают риск ядерного инцидента», – подчеркнул Боррель.
Он также призвал Россию «вывести войска с ЗАЭС».
9 апреля постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что по запросу России внеочередная сессия совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может состояться 11 апреля. Ее темой станет ухудшение ситуации вокруг ЗАЭС.
4 апреля ЗАЭС потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим для охлаждения реакторов. Как сообщили в МАГАТЭ, последнее отключение произошло на фоне военной активности в этом районе. Теперь станция полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ. Все блоки остановлены.
Вечером 7 апреля в «Росатоме» заявили, что ЗАЭС подверглась серии атак дронов со стороны Украины, была создана прямая угроза безопасности станции. Удары пришлись на энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. В результате были ранены трое сотрудников объекта.
В МАГАТЭ не возложили вину за нападения на кого-либо, но потребовали немедленного прекращения ударов. МИД России также призвал мировое сообщество и агентство лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты. Несмотря на это, атаки со стороны Украины на ЗАЭС продолжились 8 и 9 апреля, сообщалось в Telegram-канале станции.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С 1 сентября того же года на объекте присутствуют эксперты МАГАТЭ.