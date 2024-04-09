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Боррель призвал к прекращению обстрелов ЗАЭС

Ведомости

Удары беспилотниками по Запорожской АЭС (ЗАЭС) должны прекратиться, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.

«Безрассудные удары беспилотниками по Запорожской АЭС повышают риск ядерного инцидента», – подчеркнул Боррель.

Он также призвал Россию «вывести войска с ЗАЭС».

9 апреля постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что по запросу России внеочередная сессия совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может состояться 11 апреля. Ее темой станет ухудшение ситуации вокруг ЗАЭС.

4 апреля ЗАЭС потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим для охлаждения реакторов. Как сообщили в МАГАТЭ, последнее отключение произошло на фоне военной активности в этом районе. Теперь станция полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ. Все блоки остановлены.

Вечером 7 апреля в «Росатоме» заявили, что ЗАЭС подверглась серии атак дронов со стороны Украины, была создана прямая угроза безопасности станции. Удары пришлись на энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. В результате были ранены трое сотрудников объекта.

В МАГАТЭ не возложили вину за нападения на кого-либо, но потребовали немедленного прекращения ударов. МИД России также призвал мировое сообщество и агентство лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты. Несмотря на это, атаки со стороны Украины на ЗАЭС продолжились 8 и 9 апреля, сообщалось в Telegram-канале станции.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С 1 сентября того же года на объекте присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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