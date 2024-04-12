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В Винницкой области Украины произошли взрывы

Ведомости

Ночью 12 апреля взрывы были слышны в Винницкой области Украины. Об этом сообщает «Зеркало недели».

До этого издание писало о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Телеканал «Общественное» сообщал, что в регионе возник пожар на одном из объектов энергетики. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области.

По данным «Общественного», ночью 12 апреля украинская ПВО работала в Николаевской, Одесской, Херсонской (часть области находится под контролем Украины), Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Ночью 11 апреля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В Минобороны пояснили, что эта атака стала ответом на попытки киевского режима повредить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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