В Винницкой области Украины произошли взрывы
Ночью 12 апреля взрывы были слышны в Винницкой области Украины. Об этом сообщает «Зеркало недели».
До этого издание писало о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Телеканал «Общественное» сообщал, что в регионе возник пожар на одном из объектов энергетики. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области.
По данным «Общественного», ночью 12 апреля украинская ПВО работала в Николаевской, Одесской, Херсонской (часть области находится под контролем Украины), Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.
Ночью 11 апреля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В Минобороны пояснили, что эта атака стала ответом на попытки киевского режима повредить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики России.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.