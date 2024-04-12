Евросоюз включил обход и нарушение санкций в перечень уголовных преступлений

10 апреля суд ЕС отменил персональные санкции против основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. Суд постановил, что решение о включении российских предпринимателей в санкционные списки не было оправданным. В его решении говорится, что Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств необходимости включения Авена и Фридмана в санкционные списки.