Евросоюз включил обход и нарушение санкций в перечень уголовных преступлений
Евросоюз (ЕС) включил в перечень уголовных преступлений торговлю подсанкционными товарами, помощь в обходе запрета на поездки в страны - члены ЕС лицам, которые находятся в санкционных списках, и «осуществление запрещенной финансовой деятельности». Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.
Отмечается, что страны ЕС должны обеспечить, чтобы нарушение санкций преследовалось «эффективными и соразмерными» мерами в зависимости от правонарушения. Наказания могут варьироваться от административных санкций до уголовного преследования.
«Умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать», – уточнили в пресс-службе.
Компании также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, «занимающим руководящую должность в организации». Санкции могут включать прекращение предпринимательской деятельности и отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.
Директива вступит в силу на 20-й день после публикации в официальном журнале ЕС. У стран - членов Евросоюза будет 12 месяцев на включение положений директивы в национальное законодательство.
10 апреля суд ЕС отменил персональные санкции против основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. Суд постановил, что решение о включении российских предпринимателей в санкционные списки не было оправданным. В его решении говорится, что Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств необходимости включения Авена и Фридмана в санкционные списки.
Агентство Reuters сообщило, что Авен и Фридман остаются под персональными санкциями Евросоюза, несмотря на решение суда об их отмене.
По данным агентства, решение суда об отмене ограничений касается санкций, действовавших в 2022–2023 гг. В марте 2024 г. действие ограничений было продлено, судебное постановление на это решение не распространяется.