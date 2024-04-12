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Евросоюз включил обход и нарушение санкций в перечень уголовных преступлений

Ведомости

Евросоюз (ЕС) включил в перечень уголовных преступлений торговлю подсанкционными товарами, помощь в обходе запрета на поездки в страны - члены ЕС лицам, которые находятся в санкционных списках, и «осуществление запрещенной финансовой деятельности». Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Отмечается, что страны ЕС должны обеспечить, чтобы нарушение санкций преследовалось «эффективными и соразмерными» мерами в зависимости от правонарушения. Наказания могут варьироваться от административных санкций до уголовного преследования.

«Умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать», – уточнили в пресс-службе.

Компании также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, «занимающим руководящую должность в организации». Санкции могут включать прекращение предпринимательской деятельности и отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.

Директива вступит в силу на 20-й день после публикации в официальном журнале ЕС. У стран - членов Евросоюза будет 12 месяцев на включение положений директивы в национальное законодательство.

10 апреля суд ЕС отменил персональные санкции против основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. Суд постановил, что решение о включении российских предпринимателей в санкционные списки не было оправданным. В его решении говорится, что Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств необходимости включения Авена и Фридмана в санкционные списки.

Агентство Reuters сообщило, что Авен и Фридман остаются под персональными санкциями Евросоюза, несмотря на решение суда об их отмене.

По данным агентства, решение суда об отмене ограничений касается санкций, действовавших в 2022–2023 гг. В марте 2024 г. действие ограничений было продлено, судебное постановление на это решение не распространяется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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