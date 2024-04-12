МИД РФ объявил о высылке сотрудника посольства Словении в Москве
Сотрудник посольства Словении в Москве объявлен persona non grata «с учетом принципа взаимности». Об этом заявили в МИД РФ.
В связи с лишением аккредитации сотрудника посольства РФ в Словении в МИД России вызвали посла республики Дарью Бавдаж-Курет.
«Рассматриваем этот очередной откровенно недружественный шаг в контексте общего курса Любляны на разрушение российско-словенских связей», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, возложив всю ответственность на словенскую сторону.
21 марта МИД Словении объявил о высылке российского дипломата из страны. По заявлению ведомства, сотрудник занимался «деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом». В МИД России обещали ответить на действия Любляны.