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МИД России вызвал посла Японии и сделал ему представление

Ведомости

Замглавы МИД России Андрей Руденко на встрече в Москве с послом Японии Акирой Муто сделал представление по вопросам двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Руденко обратил внимание Муто на опасные тенденции в развитии японо-американского военного сотрудничества, представляющие угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии», – указано в сообщении дипломатического ведомства.

Кроме того, в нем отмечено, что двусторонние отношения РФ и Японии «деградировали до беспрецедентно низкого уровня».

21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио. В октябре 2023 г. в ведомстве исключили диалог о мирном договоре с Японией из-за ее откровенно враждебного курса в отношении России.

18 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об отсутствии перспектив для переговоров по мирному договору с Россией по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Он пояснил, что такая позиция Японии связана с ситуацией вокруг Украины.

5 апреля Кисида в интервью телекомпании PBS заявил, что страна собирается углубить сотрудничество с США в оборонной сфере, поскольку обеспокоена развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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