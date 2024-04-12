МИД России вызвал посла Японии и сделал ему представление

21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио. В октябре 2023 г. в ведомстве исключили диалог о мирном договоре с Японией из-за ее откровенно враждебного курса в отношении России.