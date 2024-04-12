МИД России вызвал посла Японии и сделал ему представление
Замглавы МИД России Андрей Руденко на встрече в Москве с послом Японии Акирой Муто сделал представление по вопросам двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
«Руденко обратил внимание Муто на опасные тенденции в развитии японо-американского военного сотрудничества, представляющие угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии», – указано в сообщении дипломатического ведомства.
Кроме того, в нем отмечено, что двусторонние отношения РФ и Японии «деградировали до беспрецедентно низкого уровня».
21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио. В октябре 2023 г. в ведомстве исключили диалог о мирном договоре с Японией из-за ее откровенно враждебного курса в отношении России.
18 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об отсутствии перспектив для переговоров по мирному договору с Россией по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Он пояснил, что такая позиция Японии связана с ситуацией вокруг Украины.
5 апреля Кисида в интервью телекомпании PBS заявил, что страна собирается углубить сотрудничество с США в оборонной сфере, поскольку обеспокоена развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.