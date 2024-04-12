Рогов: шесть человек стали жертвами удара ВСУ по Токмаку
Шесть человек, включая одного ребенка, погибли в результате удара вооруженных сил Украины по жилому сектору Токмака Запорожской области, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«Первые фото из города Токмака в Запорожской области, где сегодня в результате обстрела бандеровцев были убиты шесть человек, включая ребенка», – написал он в своем Telegram-канале, прикрепив фотографии с места обстрела, на которых виден разрушенный жилой дом.
Ранее об обстреле многоквартирного сектора Токмака со стороны ВСУ рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, в результате удара есть погибшие, а также десятки тяжелораненых.