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Рогов: шесть человек стали жертвами удара ВСУ по Токмаку

Ведомости

Шесть человек, включая одного ребенка, погибли в результате удара вооруженных сил Украины по жилому сектору Токмака Запорожской области, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Первые фото из города Токмака в Запорожской области, где сегодня в результате обстрела бандеровцев были убиты шесть человек, включая ребенка», – написал он в своем Telegram-канале, прикрепив фотографии с места обстрела, на которых виден разрушенный жилой дом.

Ранее об обстреле многоквартирного сектора Токмака со стороны ВСУ рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, в результате удара есть погибшие, а также десятки тяжелораненых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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