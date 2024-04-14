Замглавы МИД РФ и премьер Палестины заявили, что нужно прекратить бои в Газе
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и глава правительства, министр иностранных дел Палестины Мухаммед Мустафа в ходе встречи отметили необходимость прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.
Основное внимание сторон было уделено развитию событий на палестинских территориях с акцентом на необходимость мобилизации усилий, направленных на прекращение боевых действий в секторе Газа и оказание помощи населению анклава. Россия подтвердила позицию в поддержку заявки Палестины на обретение полноправного членства в ООН.
«Затрагивались также актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских связей, включая график предстоящих контактов», – говорится в сообщении.
10 апреля президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился принять меры для минимизации жертв среди палестинцев в секторе Газа.
Египетский телеканал Al-Qahera News 8 апреля сообщил, что Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» достигли значительного прогресса на переговорах в Каире об урегулировании конфликта в анклаве. При этом в тот же день представитель «Хамаса» в разговоре с Reuters опроверг эту информацию. Сами переговоры при посредничестве Египта, США и Катара возобновились 7 апреля.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.