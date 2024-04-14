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Замглавы МИД РФ и премьер Палестины заявили, что нужно прекратить бои в Газе

Ведомости

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и глава правительства, министр иностранных дел Палестины Мухаммед Мустафа в ходе встречи отметили необходимость прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

Основное внимание сторон было уделено развитию событий на палестинских территориях с акцентом на необходимость мобилизации усилий, направленных на прекращение боевых действий в секторе Газа и оказание помощи населению анклава. Россия подтвердила позицию в поддержку заявки Палестины на обретение полноправного членства в ООН.

«Затрагивались также актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских связей, включая график предстоящих контактов», – говорится в сообщении.

10 апреля президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился принять меры для минимизации жертв среди палестинцев в секторе Газа.

Египетский телеканал Al-Qahera News 8 апреля сообщил, что Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» достигли значительного прогресса на переговорах в Каире об урегулировании конфликта в анклаве. При этом в тот же день представитель «Хамаса» в разговоре с Reuters опроверг эту информацию. Сами переговоры при посредничестве Египта, США и Катара возобновились 7 апреля.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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