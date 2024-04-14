Британские СМИ анонсировали удар ВСУ по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут попытку ударить по Крымскому мосту в середине июля, утверждает британский таблоид The Sun.
По данным издания, ВСУ намерены выпустить по мосту от 20 до 40 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании и их французского аналоа SCALP. При атаке также могут быть использованы истребители F-16, которые Украине еще пока не получила.
Военный эксперт Брайан Кларк пояснил, что мост может быть разрушен с помощью многосторонней воздушной и морской атаки, но для этого Украине понадобится «правильное оружие».
4 марта The Times сообщила, что после перехваченного разговора немецких офицеров, в котором в том числе обсуждались поставки ракет Storm Shadow и SCALP Киеву, российская разведка может отследить местонахождение этого вооружения как в Европе, так и на территории Украины.
Газета обратила внимание, что в опубликованном разговоре обсуждаются способы доставки Storm Shadow и SCALP на Украину. Высокопоставленные немецкие офицеры на записи сообщили, что Великобритания использует для перевозки Storm Shadow бронемашины Ridgeback, а Франция доставляет SCALP на кроссоверах Audi Q7.
Запись разговора четырех офицеров бундесвера ФРГ, который, предположительно, состоялся 19 февраля, 1 марта опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В ходе совещания высокопоставленные военные пришли к выводу, что из-за размеров Крымского моста для его уничтожения могло бы потребоваться более 20 ударов ракетами Taurus. Также они обсуждали, каким образом можно было бы обучить украинских военных пользоваться этим оружием.