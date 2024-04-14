Британские СМИ анонсировали удар ВСУ по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow

Запись разговора четырех офицеров бундесвера ФРГ, который, предположительно, состоялся 19 февраля, 1 марта опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В ходе совещания высокопоставленные военные пришли к выводу, что из-за размеров Крымского моста для его уничтожения могло бы потребоваться более 20 ударов ракетами Taurus. Также они обсуждали, каким образом можно было бы обучить украинских военных пользоваться этим оружием.