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Британские СМИ анонсировали удар ВСУ по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут попытку ударить по Крымскому мосту в середине июля, утверждает британский таблоид The Sun.

По данным издания, ВСУ намерены выпустить по мосту от 20 до 40 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании и их французского аналоа SCALP. При атаке также могут быть использованы истребители F-16, которые Украине еще пока не получила.

Военный эксперт Брайан Кларк пояснил, что мост может быть разрушен с помощью многосторонней воздушной и морской атаки, но для этого Украине понадобится «правильное оружие».

4 марта The Times сообщила, что после перехваченного разговора немецких офицеров, в котором в том числе обсуждались поставки ракет Storm Shadow и SCALP Киеву, российская разведка может отследить местонахождение этого вооружения как в Европе, так и на территории Украины.

Газета обратила внимание, что в опубликованном разговоре обсуждаются способы доставки Storm Shadow и SCALP на Украину. Высокопоставленные немецкие офицеры на записи сообщили, что Великобритания использует для перевозки Storm Shadow бронемашины Ridgeback, а Франция доставляет SCALP на кроссоверах Audi Q7.

Запись разговора четырех офицеров бундесвера ФРГ, который, предположительно, состоялся 19 февраля, 1 марта опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В ходе совещания высокопоставленные военные пришли к выводу, что из-за размеров Крымского моста для его уничтожения могло бы потребоваться более 20 ударов ракетами Taurus. Также они обсуждали, каким образом можно было бы обучить украинских военных пользоваться этим оружием.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок Украине немецких дальнобойных ракет. 14 марта бундестаг ФРГ отверг проект резолюции о поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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