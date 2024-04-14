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Система ПВО Израиля перехватила летевший со стороны Красного моря объект

Ведомости

Система противовоздушной обороны Израиля перехватила подозрительный воздушный объект, вторгшийся в воздушное пространство страны со стороны Красного моря. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля в своем Telegram-канале.

Для перехвата была использована система ПВО C-Dome корабельного базирования.

«Силы армии обороны Израиля отслеживали объект, он не представлял опасности. Сирены не запускались согласно протоколу», – говорится в сообщении.

В пресс-службе израильской армии также добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля – по данным NYT, всего было выпущено более 300 БПЛА и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы. 

Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили иранскую атаку и подтвердили поддержку Израиля, сообщала пресс-служба Белого дома. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал внеочередную встречу министров иностранных дел стран ЕС, она назначена на 16 апреля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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