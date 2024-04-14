Система ПВО Израиля перехватила летевший со стороны Красного моря объект
Система противовоздушной обороны Израиля перехватила подозрительный воздушный объект, вторгшийся в воздушное пространство страны со стороны Красного моря. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля в своем Telegram-канале.
Для перехвата была использована система ПВО C-Dome корабельного базирования.
«Силы армии обороны Израиля отслеживали объект, он не представлял опасности. Сирены не запускались согласно протоколу», – говорится в сообщении.
В пресс-службе израильской армии также добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушения отсутствуют.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля – по данным NYT, всего было выпущено более 300 БПЛА и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы.
Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили иранскую атаку и подтвердили поддержку Израиля, сообщала пресс-служба Белого дома. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал внеочередную встречу министров иностранных дел стран ЕС, она назначена на 16 апреля.