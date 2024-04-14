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Захарова оценила немецкий закон о праве менять пол раз в год

Ведомости

Новый немецкий закон, дающий гражданам право менять пол раз в год, был принят в Германии спустя менее двух недель после легализации наркотиков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито. "Почему только раз в год?" – спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», – написала она в своем Telegram-канале.

При этом, по словам Захаровой, менять пол на законных основаниях смогут жители Германии старше 14 лет, до этого возраста сменить пол в документах можно только с разрешения родителей или законных представител.

29 марта Захарова заявила, что правительство Германии, легализуя марихуану, проводит осознанную политику по разрушению нации. «Эпидемия опиоидов в США и Канаде не прошла для них незамеченной. Наркотики – разрушение нации и отказ от будущего для себя и своих детей», – пояснила официальный представитель МИДа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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