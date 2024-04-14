Захарова оценила немецкий закон о праве менять пол раз в год

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито. "Почему только раз в год?" – спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», – написала она в своем Telegram-канале.