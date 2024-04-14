Захарова оценила немецкий закон о праве менять пол раз в год
Новый немецкий закон, дающий гражданам право менять пол раз в год, был принят в Германии спустя менее двух недель после легализации наркотиков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито. "Почему только раз в год?" – спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», – написала она в своем Telegram-канале.
При этом, по словам Захаровой, менять пол на законных основаниях смогут жители Германии старше 14 лет, до этого возраста сменить пол в документах можно только с разрешения родителей или законных представител.
29 марта Захарова заявила, что правительство Германии, легализуя марихуану, проводит осознанную политику по разрушению нации. «Эпидемия опиоидов в США и Канаде не прошла для них незамеченной. Наркотики – разрушение нации и отказ от будущего для себя и своих детей», – пояснила официальный представитель МИДа.