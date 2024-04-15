В московском офисе обнаружили украинский беспилотник «Баба Яга»
Беспилотник украинского производства «Баба Яга» был обнаружен в одном из офисов Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В офисе на Партизанской улице обнаружен дрон украинского производства "Баба Яга". Никакой опасности он не представляет», – рассказал агентству собеседник.
Отмечается, что в настоящее время хозяина беспилотника допрашивают правоохранители. По предварительной информации, мужчина заказал БПЛА, чтобы «изучить, как он работает».
Беспилотник «Баба Яга» относится к категории тяжелых промышленных дронов, которые используются в том числе в сельском хозяйстве. ВСУ используют данные аппараты для нанесения ударов по российским военным.