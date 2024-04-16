Патрушев заявил об активизации в стране деятельности неонацистов с Украины
В России активизировалась деятельность украинских неонацистов, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан в округе особенно актуальны на фоне активизации в стране диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов, которые взяли на вооружение «фашистские методы».
Ранее Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокус сити холле» ведут на Украину. Он подчеркнул, что хорошо известно о несамостоятельности киевского режима, который полностью контролируется США. Секретарь Совбеза также утверждал, что украинское посольство в Душанбе занимается вербовкой наемников для участия в боевых действиях против России.