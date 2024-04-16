Патрушев заявил об активизации в стране деятельности неонацистов с Украины

Ранее Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокус сити холле» ведут на Украину. Он подчеркнул, что хорошо известно о несамостоятельности киевского режима, который полностью контролируется США. Секретарь Совбеза также утверждал, что украинское посольство в Душанбе занимается вербовкой наемников для участия в боевых действиях против России.