США анонсировали новые санкции против Ирана
В ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана из-за его атаки на Израиль. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
«Эти новые санкции и другие меры продолжат оказывать постоянное давление, направленное на сдерживание и снижение военного потенциала Ирана, а также на противодействие всему спектру его проблемного поведения», – заявил Салливан.
Ограничения коснутся программы беспилотников и ракетной программы Ирана, а также организаций, которые поддерживают Корпус стражей исламской революции (КСИР) и министерство обороны Ирана. Вашингтон ожидает, что союзники США также введут собственные санкции в отношении Тегерана, отметил Салливан.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди.
Западные страны осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее анонсировала ужесточение санкций против Тегерана. По ее словам, атака Ирана и финансирование им группировок боевиков в секторе Газа, Ливане, Йемене и Ираке угрожают стабильности на Ближнем Востоке и могут вызвать экономические последствия.