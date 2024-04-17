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США анонсировали новые санкции против Ирана

Ведомости

В ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана из-за его атаки на Израиль. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Эти новые санкции и другие меры продолжат оказывать постоянное давление, направленное на сдерживание и снижение военного потенциала Ирана, а также на противодействие всему спектру его проблемного поведения», – заявил Салливан.

Ограничения коснутся программы беспилотников и ракетной программы Ирана, а также организаций, которые поддерживают Корпус стражей исламской революции (КСИР) и министерство обороны Ирана. Вашингтон ожидает, что союзники США также введут собственные санкции в отношении Тегерана, отметил Салливан.

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди.

Западные страны осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее анонсировала ужесточение санкций против Тегерана. По ее словам, атака Ирана и финансирование им группировок боевиков в секторе Газа, Ливане, Йемене и Ираке угрожают стабильности на Ближнем Востоке и могут вызвать экономические последствия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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