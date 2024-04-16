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The Jerusalem Post: Израиль определился с ответом на удар Ирана

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определилась с ответом на удар Ирана, но не решила с точной датой этого ответа, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники. 

Разработка решения показывает серьезность и решимость руководства Израиля нанести ответный удар, говорится в материале. При этом Израиль стремится смягчить нападение, чтобы избежать перерастания в региональную войну.

По данным газеты, атаку могут отложить на более длительный срок. В частности, начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви говорил, что армия проводит «политику тыла, чтобы дать гражданам на этой пасхальной неделе жить почти как обычно».

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля в качестве ответа на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ни одна из крылатых ракет не вошла в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС.

Иранский телеканал Press TV при этом передавал, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.

Западные страны 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля. Министр финансов США Джанет Йеллен анонсировала ужесточение санкций против Тегерана на фоне нападения. По ее словам, атака Ирана и финансирование им группировок боевиков в секторе Газа, Ливане, Йемене и Ираке угрожают стабильности на Ближнем Востоке и могут вызвать экономические последствия.

В результате удара по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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