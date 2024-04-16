The Jerusalem Post: Израиль определился с ответом на удар Ирана

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля в качестве ответа на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ни одна из крылатых ракет не вошла в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС.