The Jerusalem Post: Израиль определился с ответом на удар Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определилась с ответом на удар Ирана, но не решила с точной датой этого ответа, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.
Разработка решения показывает серьезность и решимость руководства Израиля нанести ответный удар, говорится в материале. При этом Израиль стремится смягчить нападение, чтобы избежать перерастания в региональную войну.
По данным газеты, атаку могут отложить на более длительный срок. В частности, начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви говорил, что армия проводит «политику тыла, чтобы дать гражданам на этой пасхальной неделе жить почти как обычно».
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля в качестве ответа на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ни одна из крылатых ракет не вошла в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС.
Иранский телеканал Press TV при этом передавал, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.
Западные страны 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля. Министр финансов США Джанет Йеллен анонсировала ужесточение санкций против Тегерана на фоне нападения. По ее словам, атака Ирана и финансирование им группировок боевиков в секторе Газа, Ливане, Йемене и Ираке угрожают стабильности на Ближнем Востоке и могут вызвать экономические последствия.
В результате удара по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.