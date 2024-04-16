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Минфин США анонсировал новые санкции против Ирана

Ведомости

США готовятся в ближайшие дни ужесточить санкции против Ирана на фоне недавнего нападения исламской республики на Израиль. Об этом на пресс-конференции сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Bloomberg.

«Я ожидаю, что мы предпримем дополнительные санкции против Ирана в ближайшие дни», – сказала она.

Йеллен добавила, что «все варианты» прекращения финансирования терроризма Ираном будут обсуждаться, а США будут без колебаний работать с союзниками, чтобы продолжать подрывать «вредоносную и дестабилизирующую деятельность иранского режима».

Нападение Тегерана и финансирование им группировок боевиков в секторе Газа, Ливане, Йемене и Ираке угрожают стабильности на Ближнем Востоке и может вызвать экономические последствия, подчеркнула министр. По ее словам, с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена казначейство преследовало более 500 физических и юридических лиц, связанных с терроризмом и его финансированием со стороны иранского режима и его доверенных лиц. 

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 14 апреля заявила, что Евросоюз из-за атаки Ирана рассмотрит возможность введения новых санкций против страны.

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля – по данным NYT, всего было выпущено более 300 БПЛА и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы. Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили иранскую атаку и подтвердили поддержку Израиля, сообщала пресс-служба Белого дома.

Ирано-израильский конфликт начал обостряться после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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