Минфин США анонсировал новые санкции против Ирана
США готовятся в ближайшие дни ужесточить санкции против Ирана на фоне недавнего нападения исламской республики на Израиль. Об этом на пресс-конференции сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Bloomberg.
«Я ожидаю, что мы предпримем дополнительные санкции против Ирана в ближайшие дни», – сказала она.
Йеллен добавила, что «все варианты» прекращения финансирования терроризма Ираном будут обсуждаться, а США будут без колебаний работать с союзниками, чтобы продолжать подрывать «вредоносную и дестабилизирующую деятельность иранского режима».
Нападение Тегерана и финансирование им группировок боевиков в секторе Газа, Ливане, Йемене и Ираке угрожают стабильности на Ближнем Востоке и может вызвать экономические последствия, подчеркнула министр. По ее словам, с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена казначейство преследовало более 500 физических и юридических лиц, связанных с терроризмом и его финансированием со стороны иранского режима и его доверенных лиц.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 14 апреля заявила, что Евросоюз из-за атаки Ирана рассмотрит возможность введения новых санкций против страны.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля – по данным NYT, всего было выпущено более 300 БПЛА и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы. Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили иранскую атаку и подтвердили поддержку Израиля, сообщала пресс-служба Белого дома.
Ирано-израильский конфликт начал обостряться после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.