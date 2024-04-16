Минфин США анонсировал новые санкции против Ирана

Нападение Тегерана и финансирование им группировок боевиков в секторе Газа, Ливане, Йемене и Ираке угрожают стабильности на Ближнем Востоке и может вызвать экономические последствия, подчеркнула министр. По ее словам, с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена казначейство преследовало более 500 физических и юридических лиц, связанных с терроризмом и его финансированием со стороны иранского режима и его доверенных лиц.