Путин и Раиси обсудили эскалацию на Ближнем Востоке после ударов Ирана и Израиля

Путин и Раиси обсудили эскалацию на Ближнем Востоке после ударов Ирана и ИзраиляПрезидент России выразил надежду, что все стороны проявят сдержанность
Президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Эбрахим Раиси обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке после авиаудара Израиля по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и ответной ночной атаки Ирана 14 апреля. Разговор состоялся по инициативе Ирана, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин выразил надежду, что все стороны «проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона». Раиси в свою очередь подчеркнул, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. Он подчеркнул, что Тегеран не заинтересован «в дальнейшей эскалации напряженности».
Стороны констатировали, что первопричиной обстоятельств на Ближнем Востоке стала нерешенность палестино-израильского конфликта, сообщил Кремль. Были подчеркнуты принципиальные подходы РФ и Ирана в пользу «немедленного прекращения огня в секторе Газа, облегчения тяжелой гуманитарной ситуации и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса».
«При обмене мнениями по актуальным вопросам российско-иранских отношений высказан обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, включая реализацию взаимовыгодных инфраструктурных проектов», – говорится в сообщении Кремля.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ни одна из крылатых ракет не вошла в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС. Большинство баллистических ракет было сбито ПВО, однако часть из них все же поразила авиабазу «Неватим» на юге страны. По словам военного, инфраструктуре авиабазы был нанесен небольшой ущерб, она продолжает работать в обычном режиме.
Иранская атака нанесла ограниченный ущерб после отражения международным альянсом, включающим Соединенные Штаты, Францию и Великобританию, при содействии стран Ближнего Востока. При этом удалось опробовать модель координации действий против Ирана.
При этом иранский телеканал Press TV заявил, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.
Иран назвал эту атаку реакцией на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. В результате данного удара здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
15 апреля ABC News сообщило, что военный кабинет Израиля во главе с премьером Биньямином Нетаньяху в ближайшие дни определится с ответом на атаку Ирана по территории еврейского государства. Как отмечало Reuters, израильское правительство провело экстренное заседание через несколько часов после нападения Ирана 14 апреля. Но участники не договорились по срокам и масштабам ответного удара.
В этот же день постоянный представитель РФ при СБ ООН Василий Небензя заявил, что атака Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля стала ответом на бездействие Совета Безопасности (СБ) ООН. Он также назвал «парадом лицемерия и двойных стандартов» созванное срочное заседание СБ ООН после атаки Ирана на Израиль и напомнил, что нападение на дипломатическое представительство в международном праве является casus belli (формальным поводом для объявления войны).