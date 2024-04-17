Reuters: самолет ВМС США пролетел через Тайваньский пролив
Патрульный самолет ВМС США пролетел через Тайваньский пролив, юрисдикцию над которым оспаривает Китай, пишет агентство Reuters.
«Патрульный самолет ВМС США пролетел через Тайваньский пролив в среду, всего через несколько часов после беседы глав оборонных ведомств Китая и США, в ходе которой Пекин предупредил Вашингтон о сверхчувствительном характере тайваньского вопроса», – пишет издание.
Тайвань и США, вопреки позиции Китая, утверждают, что Тайваньский пролив является международным водным путем. Согласно заявлению 7-го флота ВМС США, прохождение самолета через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность американских служб свободной и открытой Индо-Тихоокеанской зоне.
Агентство уточняет, что когда ВМС США в последний раз объявили о пролете над Тайваньским проливом в декабре 2023 г., китайские военные заявили, что отправили истребители для наблюдения за полетом и предупреждения самолета.
17 апреля состоялись переговоры по видеосвязи между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны КНР Дун Цзюнем. В ходе беседы китайский министр подчеркнул, что тайваньский вопрос является основой интересов Китая. Американская сторона, по его словам, должна признать твердую позицию Китая, уважать его территориальный суверенитет, а также права и интересы в Южно-Китайском море.
4 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Китайский лидер отметил, что КНР не будет мириться с сепаратистской деятельностью сил, выступающих за независимость Тайваня, а также с потворством им извне. Президент США, в свою очередь, заявил, что Штаты не стремятся участвовать в «новой холодной войне», в том числе не стремятся изменить китайскую систему. Он отметил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.