Министр обороны Китая обсудил военное сотрудничество с главой Пентагона
Военная сфера является ключом для обеспечения консенсуса между лидерами США и Китая, а также для стабилизации развития отношений между двумя странами и предотвращения крупных кризисов. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе переговоров по видеосвязи с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает минобороны Китая.
По словам Дун Цзюня, армии Китая и Соединенных Штатов должны найти способы ладить друг с другом. По его мнению, в ходе открытого и прагматичного сотрудничества постепенно накопится взаимное доверие на основе равенства и уважения, что станет основой для развития отношений между двумя странами.
Китайский министр подчеркнул, что тайваньский вопрос является основой интересов Китая. Американская сторона должна признать твердую позицию Китая, уважать его территориальный суверенитет, а также права и интересы в Южно-Китайском море.
Остин в свою очередь подчеркнул важность уважения свободы судоходства в открытом море, гарантированной международным правом, особенно в Южно-Китайском море, и подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать безопасно и ответственно везде, где это позволяет международное право.
Остин также затронул ситуацию на Украине и выразил обеспокоенность по поводу недавних провокаций со стороны Северной Кореи.
Контакты между США и КНР возобновились после почти полуторагодичной паузы, ставшей следствием поездки в начале августа 2022 г. на Тайвань бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тогда китайские власти выразили протест по поводу визита американской чиновницы.
4 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Китайский лидер отметил, что КНР не будет мириться с «сепаратистской деятельностью» сил, выступающих за независимость Тайваня, а также с «потворством ей извне». Президент США, в свою очередь, заявил, что Штаты не стремятся участвовать в «новой холодной войне», в том числе не стремятся изменить китайскую систему. Он отметил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.