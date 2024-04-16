Глава Пентагона провел первый разговор с новым главой минобороны КНР
Глава Пентагона Ллойд Остин в первом телефонном разговоре с министром обороны Китая Дун Цзюнем обсудил ряд вопросов, передает The Washington Post.
Стороны обсудили ситуацию в Южно-Китайском море. Остин отметил важность свободы судоходства в открытом море, гарантированной международным правом.
Глава Пентагона также затронул тему спецоперации на Украине, выразил обеспокоенность «провокациями со стороны КНДР» и подтвердил приверженность Вашингтона политике «одного Китая». Он подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.
Возобновление контактов между США и КНР произошло после почти полуторагодичной паузы, ставшей следствием поездки в начале августа 2022 г. на Тайвань бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тогда китайские власти выразили протест по поводу визита американской чиновницы.
4 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать.
Глава Китая отметил, что КНР не будет мириться с «сепаратисткой деятельностью» сил за независимость Тайваня, а также с «потворством ей из вне». Президент США, в свою очередь, заявил, что Штаты не стремятся участвовать в «новой холодной войне», в том числе не стремятся изменить китайскую систему. Он отметил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не раз отмечал, что примет «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.