Глава Пентагона провел первый разговор с новым главой минобороны КНР

Глава Китая отметил, что КНР не будет мириться с «сепаратисткой деятельностью» сил за независимость Тайваня, а также с «потворством ей из вне». Президент США, в свою очередь, заявил, что Штаты не стремятся участвовать в «новой холодной войне», в том числе не стремятся изменить китайскую систему. Он отметил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.