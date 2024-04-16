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Глава Пентагона провел первый разговор с новым главой минобороны КНР

Ведомости

Глава Пентагона Ллойд Остин в первом телефонном разговоре с министром обороны Китая Дун Цзюнем обсудил ряд вопросов, передает The Washington Post.

Стороны обсудили ситуацию в Южно-Китайском море. Остин отметил важность свободы судоходства в открытом море, гарантированной международным правом.

Глава Пентагона также затронул тему спецоперации на Украине, выразил обеспокоенность «провокациями со стороны КНДР» и подтвердил приверженность Вашингтона политике «одного Китая». Он подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Возобновление контактов между США и КНР произошло после почти полуторагодичной паузы, ставшей следствием поездки в начале августа 2022 г. на Тайвань бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тогда китайские власти выразили протест по поводу визита американской чиновницы.

4 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать.

Глава Китая отметил, что КНР не будет мириться с «сепаратисткой деятельностью» сил за независимость Тайваня, а также с «потворством ей из вне». Президент США, в свою очередь, заявил, что Штаты не стремятся участвовать в «новой холодной войне», в том числе не стремятся изменить китайскую систему. Он отметил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не раз отмечал, что примет «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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