Кремль заявил о наличии диалога России с Израилем и Ираном по деэскалации

Кремль заявил о наличии диалога России с Израилем и Ираном по деэскалацииРоссийские власти призвали к сдержанности все страны ближневосточного региона
Россия ведет диалог с Израилем и Ираном по деэскалации, Кремль призывает все страны региона к сдержанности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы ведем диалог, и мы говорим о необходимости скорейшей деэскалации. И мы призываем все страны региона к разумной сдержанности в этой ситуации», – сказал он.
Песков отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Кроме того, по инициативе иранской стороны прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Ирана Эбрахимом Раиси, где президент России выразил надежду, что все стороны конфликта проявят сдержанность.
«В свою очередь мы имеем контакты и с Израилем тоже. Они также носят конструктивный характер. Наш секретарь Совбеза [Николай] Патрушев со своим израильским визави говорил накануне», – рассказал Песков.
Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, была ли проинформирована Москва об ударе по Израилю со стороны Ирана.
Иран и союзные ему группировки в ночь на 14 апреля совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля в качестве ответа на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ни одна из крылатых ракет не вошла в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС.
В результате удара по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Западные страны осудили атаку Ирана. Министр финансов США Джанет Йеллен анонсировала ужесточение санкций против Тегерана на фоне нападения. Советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана также сообщил, что Вашингтон в ближайшие дни введет новые санкции против Ирана.