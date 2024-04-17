Кремль сообщил о некоторых нюансах в церемонии инаугурации Путина
В церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина будут «определенные нюансы». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
Он отметил, что в целом церемония прописана достаточно хорошо, и Кремль планирует ей следовать.
«Но определенные какие-то нюансы будут иметь место. Мы со временем будем вас информировать об этом», – сказал Песков.
Инаугурация президента состоится 7 мая. Тогда Путин официально вступит в свой пятый президентский срок. На следующий день, 8 мая, по данным источников «Ведомостей», в Госдуме может пройти утверждение премьер-министра. Правительство нижняя палата будет утверждать на пленарной неделе с 13 по 19 мая.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Итоговая явка с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 77,49%. В выборах приняли участие более 87,5 млн граждан России, это исторический показатель. По итогам подсчета голосов победил действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин с результатом 87,28%. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.
Агентство Reuters 19 марта со ссылкой на пять осведомленных источников сообщило, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации в Китай: вероятно, во второй половине мая 2024 г.