Песков: РФ и Китай ищут варианты решения проблем с расчетами
Проблемы в расчетах между Россией и Китаем есть, власти двух стран ищут варианты хеджирования рисков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, который был затронут в материале «Ведомостей».
«Проблема есть. Мы все знаем, с чем они связаны. Мы находимся в плотном диалоге, с тем чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущерба нашему объему двусторонних торгово-экономических отношений», – объяснил представитель Кремля.
16 апреля «Ведомости» писали, что запуск депозитарного моста между Россией и Китаем, который должен обеспечить прямой доступ инвесторов на рынки обеих стран, все время откладывается из-за нежелания Пекина реализовывать проект по политическим мотивам. Представители Народного банка Китая дали понять российской стороне, что проект заморожен не по техническим причинам. По мнению источника, знакомого с ходом переговоров, это связано не только с риском попасть под вторичные санкции, но еще и с крайним консерватизмом регуляторов.
Китайский рынок капитала очень сильно регулируется и достаточно закрыт, поэтому местные власти осторожно относятся к перспективе массового оттока средств в юанях из материкового Китая. Поэтому принятие такого системного решения, как открытие депозитарного моста, является для них определенным риском с точки зрения создания прецедента, считает собеседник «Ведомостей». Еще один источник, близкий к обсуждению расчетов в рамках БРИКС, предполагает, что китайцы не готовы создавать дополнительное напряжение в отношениях с США.
Национальный расчетный депозитарий (НРД) совместно с Газпромбанком (ГПБ) при участии Минфина и ЦБ еще с 2015 г. разрабатывает проект создания депозитарного моста с китайским центральным депозитарием ChinaClear, или CCDC (China Central Depository and Clearing). Построение таких мостов с дружественными странами будет способствовать прямому доступу на рынки для инвесторов, проведению расчетов и выпуску ценных бумаг в национальных валютах.