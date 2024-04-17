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Песков: РФ и Китай ищут варианты решения проблем с расчетами

Ведомости

Проблемы в расчетах между Россией и Китаем есть, власти двух стран ищут варианты хеджирования рисков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, который был затронут в материале «Ведомостей».

«Проблема есть. Мы все знаем, с чем они связаны. Мы находимся в плотном диалоге, с тем чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущерба нашему объему двусторонних торгово-экономических отношений», – объяснил представитель Кремля.

16 апреля «Ведомости» писали, что запуск депозитарного моста между Россией и Китаем, который должен обеспечить прямой доступ инвесторов на рынки обеих стран, все время откладывается из-за нежелания Пекина реализовывать проект по политическим мотивам. Представители Народного банка Китая дали понять российской стороне, что проект заморожен не по техническим причинам. По мнению источника, знакомого с ходом переговоров, это связано не только с риском попасть под вторичные санкции, но еще и с крайним консерватизмом регуляторов.

Китайский рынок капитала очень сильно регулируется и достаточно закрыт, поэтому местные власти осторожно относятся к перспективе массового оттока средств в юанях из материкового Китая. Поэтому принятие такого системного решения, как открытие депозитарного моста, является для них определенным риском с точки зрения создания прецедента, считает собеседник «Ведомостей». Еще один источник, близкий к обсуждению расчетов в рамках БРИКС, предполагает, что китайцы не готовы создавать дополнительное напряжение в отношениях с США.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) совместно с Газпромбанком (ГПБ) при участии Минфина и ЦБ еще с 2015 г. разрабатывает проект создания депозитарного моста с китайским центральным депозитарием ChinaClear, или CCDC (China Central Depository and Clearing). Построение таких мостов с дружественными странами будет способствовать прямому доступу на рынки для инвесторов, проведению расчетов и выпуску ценных бумаг в национальных валютах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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