Песков: РФ и Китай ищут варианты решения проблем с расчетами

16 апреля «Ведомости» писали, что запуск депозитарного моста между Россией и Китаем, который должен обеспечить прямой доступ инвесторов на рынки обеих стран, все время откладывается из-за нежелания Пекина реализовывать проект по политическим мотивам. Представители Народного банка Китая дали понять российской стороне, что проект заморожен не по техническим причинам. По мнению источника, знакомого с ходом переговоров, это связано не только с риском попасть под вторичные санкции, но еще и с крайним консерватизмом регуляторов.