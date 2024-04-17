Минюст: заслуженных юристов могут освободить от экзамена на статус адвоката
Заслуженные юристы Российской Федерации смогут не сдавать квалификационный экзамен на получение статуса адвоката. Соответствующий законопроект, разработанный Минюстом РФ, был одобрен Советом Федерации, сообщает пресс-служба министерства.
«Лица с ученой степенью кандидата или доктора юридических наук и которым присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» будут освобождены от сдачи квалификационного экзамена на получение статуса адвоката», – говорится в сообщении.
Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена будет утверждать Минюст России. Отмечается также, что адвокат может лишиться статуса, если уедет на постоянное местожительство или на срок более года за пределы РФ.
«Это не затронет тех адвокатов, которые выехали за пределы страны для обучения, лечения или по иным уважительным причинам», – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, законопроект предусматривает повышение требований к уровню образования претендентов на получение статуса адвоката, а также создание Единого государственного реестра адвокатов РФ и закрепление статуса Комплексной информационной системы адвокатуры России.
По словам замминистра юстиции Максима Бесхмельницына, работа над созданием Единого реестра практически завершена.
«Уже сейчас на информационном портале Минюста в открытом доступе все заинтересованные граждане и организации могут круглосуточно получать информацию об адвокатах, их статусах и удостоверениях, привязке к региону. В настоящее время с нашими территориальными управлениями проводим работу по внесению сведений об адвокатских образованиях, в которых работают адвокаты», – сказал Бесхмельницын.
Он добавил, что в дальнейшем планируется объединить сведения из Комплексной системы адвокатуры и Единого государственного реестра адвокатов. Состав этих сведений министерство согласует с ФПА России.