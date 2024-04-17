Минюст: заслуженных юристов могут освободить от экзамена на статус адвоката

«Уже сейчас на информационном портале Минюста в открытом доступе все заинтересованные граждане и организации могут круглосуточно получать информацию об адвокатах, их статусах и удостоверениях, привязке к региону. В настоящее время с нашими территориальными управлениями проводим работу по внесению сведений об адвокатских образованиях, в которых работают адвокаты», – сказал Бесхмельницын.