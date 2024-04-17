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Россия и партнеры по СНГ планируют провести учения объединенных сил ПВО

Ведомости

Во второй половине года Россия и партнеры по СНГ запланировали проведение совместных командно-штабных учений объединенной системы противовоздушной обороны «Региональная безопасность – 2024». Об этом заявил зампредседателя координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран содружества, замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, передает ТАСС.

Заседание комитета состоялось 17 апреля в Душанбе. Было определено, что в ходе учений необходимо отработать взаимодействие при подготовке и ведении боевых действий в составе группировок авиации и войск ПВО, входящих в единую региональную систему ПВО России и Белоруссии. Кроме того, в рамках этого мероприятия планируется усовершенствовать боевой состав войск.

Объединенная система противовоздушной обороны СНГ была создана на основе соглашения стран содружества, подписанного 10 февраля 1995 г. в Алма-Ате. Ее основными задачами являются охрана воздушных границ государств-участников, предупреждение об угрозе и начале воздушно-космического нападения, защита важнейших объектов от ударов с воздуха и из космоса, указано на сайте комитета содружества.

В сентябре прошлого года Грехов сообщал, что на территории стран СНГ могут развернуть средства противоракетной обороны (ПРО). На тот момент системы ПРО были установлены только в России и Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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