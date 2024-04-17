Россия и партнеры по СНГ планируют провести учения объединенных сил ПВО

Заседание комитета состоялось 17 апреля в Душанбе. Было определено, что в ходе учений необходимо отработать взаимодействие при подготовке и ведении боевых действий в составе группировок авиации и войск ПВО, входящих в единую региональную систему ПВО России и Белоруссии. Кроме того, в рамках этого мероприятия планируется усовершенствовать боевой состав войск.