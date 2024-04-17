Россия и партнеры по СНГ планируют провести учения объединенных сил ПВО
Во второй половине года Россия и партнеры по СНГ запланировали проведение совместных командно-штабных учений объединенной системы противовоздушной обороны «Региональная безопасность – 2024». Об этом заявил зампредседателя координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран содружества, замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, передает ТАСС.
Заседание комитета состоялось 17 апреля в Душанбе. Было определено, что в ходе учений необходимо отработать взаимодействие при подготовке и ведении боевых действий в составе группировок авиации и войск ПВО, входящих в единую региональную систему ПВО России и Белоруссии. Кроме того, в рамках этого мероприятия планируется усовершенствовать боевой состав войск.
Объединенная система противовоздушной обороны СНГ была создана на основе соглашения стран содружества, подписанного 10 февраля 1995 г. в Алма-Ате. Ее основными задачами являются охрана воздушных границ государств-участников, предупреждение об угрозе и начале воздушно-космического нападения, защита важнейших объектов от ударов с воздуха и из космоса, указано на сайте комитета содружества.
В сентябре прошлого года Грехов сообщал, что на территории стран СНГ могут развернуть средства противоракетной обороны (ПРО). На тот момент системы ПРО были установлены только в России и Белоруссии.