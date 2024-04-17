Боррель: законопроект об иноагентах в Грузии не соответствует ценностям ЕС
Принятый в первом чтении парламентом Грузии законопроект о «прозрачности иностранного влияния» не соответствует нормам и ценностям ЕС. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
«Это очень тревожное событие, и окончательное принятие этого закона негативно скажется на прогрессе Грузии на пути в ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС», – говорится в заявлении.
По мнению Борреля, принятие закона ограничит возможности гражданского общества и медиаорганизаций.
Боррель призвал Грузию воздержаться от принятия закона.
15 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал в первом чтении законопроект об иностранных агентах. В ходе его обсуждения произошла драка между лидером оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили и исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе. К конфликту присоединились другие депутаты. Тогда голосование по законопроекту было перенесено на 17 апреля.
Вечером 15 апреля у здания парламента в Тбилиси прошли митинги, против демонстрантов применили слезоточивый газ.
17 апреля в Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA). Именно они ввели эту практику.