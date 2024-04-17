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Боррель: законопроект об иноагентах в Грузии не соответствует ценностям ЕС

Ведомости

Принятый в первом чтении парламентом Грузии законопроект о «прозрачности иностранного влияния» не соответствует нормам и ценностям ЕС. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Это очень тревожное событие, и окончательное принятие этого закона негативно скажется на прогрессе Грузии на пути в ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС», – говорится в заявлении.

По мнению Борреля, принятие закона ограничит возможности гражданского общества и медиаорганизаций.

Боррель призвал Грузию воздержаться от принятия закона.

15 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал в первом чтении законопроект об иностранных агентах. В ходе его обсуждения произошла драка между лидером оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили и исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе. К конфликту присоединились другие депутаты. Тогда голосование по законопроекту было перенесено на 17 апреля.

Вечером 15 апреля у здания парламента в Тбилиси прошли митинги, против демонстрантов применили слезоточивый газ.

17 апреля в Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA). Именно они ввели эту практику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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