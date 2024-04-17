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Собянин: Бочкарев внес огромный вклад в развитие Москвы

Ведомости

Бывший вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев внес огромный вклад в развитие города, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.  

«Тринадцать лет он занимался в Москве строительством. Под его руководством возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы. Андрей Юрьевич внес огромный вклад в развитие города», – написал Собянин.

Мэр Москвы рассказал, что Бочкарев переходит на новую работу, также он пожелал ему успехов на новом месте.

Ранее 17 апреля Собянин произвел перестановки в московском правительстве. Так, место Бочкарева займет Владимир Ефимов, который прежде занимал должность заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Кроме того, в рамках последних изменений руководителем департамента экономической политики и развития Москвы станет Мария Багреева. Также Собянин сформировал новый состав президиума правительства Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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