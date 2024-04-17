Собянин: Бочкарев внес огромный вклад в развитие Москвы
Бывший вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев внес огромный вклад в развитие города, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Тринадцать лет он занимался в Москве строительством. Под его руководством возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы. Андрей Юрьевич внес огромный вклад в развитие города», – написал Собянин.
Мэр Москвы рассказал, что Бочкарев переходит на новую работу, также он пожелал ему успехов на новом месте.
Ранее 17 апреля Собянин произвел перестановки в московском правительстве. Так, место Бочкарева займет Владимир Ефимов, который прежде занимал должность заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Кроме того, в рамках последних изменений руководителем департамента экономической политики и развития Москвы станет Мария Багреева. Также Собянин сформировал новый состав президиума правительства Москвы.