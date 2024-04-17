Буданов анонсировал новые атаки РДК на российские регионы

После начала специальной военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) стали регулярно наносить удары по российским регионам, собенно приграничным, также украинские диверсанты уже не раз пытались прорваться в приграничные области. Так, в середине марта РДК намеревались зайти в Курскую и Белгородскую области. В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что противник был уничтожен.