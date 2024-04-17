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Буданов анонсировал новые атаки РДК на российские регионы

Ведомости

Украина планирует новые атаки на регионы России при помощи «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом в интервью газете Washington Post рассказал руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Кроме того, Киев намерен нарастить число атак беспилотников по регионам России, в том числе удаленным от границы.

«Мы предложили план, направленный на сокращение российского потенциала. Оно охватывает множество аспектов, например, военную промышленность… критически важные военные объекты, их аэродромы, их пункты управления», – сказал Буданов.

После начала специальной военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) стали регулярно наносить удары по российским регионам, собенно приграничным, также украинские диверсанты уже не раз пытались прорваться в приграничные области. Так, в середине марта РДК намеревались зайти в Курскую и Белгородскую области. В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что противник был уничтожен.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил, что Россия может создать санитарную зону на территории Украины в связи с атаками ВСУ на приграничные регионы. Он не стал уточнять, какой может быть глубина санитарной зоны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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