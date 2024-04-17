Буданов анонсировал новые атаки РДК на российские регионы
Украина планирует новые атаки на регионы России при помощи «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом в интервью газете Washington Post рассказал руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Кроме того, Киев намерен нарастить число атак беспилотников по регионам России, в том числе удаленным от границы.
«Мы предложили план, направленный на сокращение российского потенциала. Оно охватывает множество аспектов, например, военную промышленность… критически важные военные объекты, их аэродромы, их пункты управления», – сказал Буданов.
После начала специальной военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) стали регулярно наносить удары по российским регионам, собенно приграничным, также украинские диверсанты уже не раз пытались прорваться в приграничные области. Так, в середине марта РДК намеревались зайти в Курскую и Белгородскую области. В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что противник был уничтожен.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил, что Россия может создать санитарную зону на территории Украины в связи с атаками ВСУ на приграничные регионы. Он не стал уточнять, какой может быть глубина санитарной зоны.