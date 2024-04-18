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Небензя призвал Совбез ООН проработать вопрос введения санкций против Израиля

Ведомости

Израиль нарушил требования резолюции Совета безопасности (СБ) ООН в части прекращения огня и доступа в сектор Газа гуманитарной помощи, за что должен подвергнуться санкциям, заявил постоянный представитель России при СБ организации Василий Небензя. 

«Еще раз напоминаем: невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введению санкций против нарушителя. Мы считаем, что Совет должен рассмотреть этот вопрос безотлагательно», – сказал Небензя.

По его словам, сейчас доставка гуманитарной помощи населению Газы практически невозможна. Со ссылкой на данные управления ООН по координации гуманитарных вопросов Небензя заявил, что армия обороны Израиля блокирует половину гумконвоев, следующих в сектор.

Резолюция 2728, на которую ссылается постоянный представитель РФ при СБ ООН, была принята 25 марта. В ней, в частности, содержались требования к обеим сторонам по прекращению огня на время месяца Рамадан, немедленному освобождению заложников без каких либо условий, а также обеспечению доступа гуманитарной помощи в анклав.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», число погибших палестинцев в результате ее проведения превысило 33 000.

В начале апреля посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила ТАСС, что трое российских граждан все еще находятся в заложниках у «Хамас».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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