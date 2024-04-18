Небензя призвал Совбез ООН проработать вопрос введения санкций против Израиля

Резолюция 2728, на которую ссылается постоянный представитель РФ при СБ ООН, была принята 25 марта. В ней, в частности, содержались требования к обеим сторонам по прекращению огня на время месяца Рамадан, немедленному освобождению заложников без каких либо условий, а также обеспечению доступа гуманитарной помощи в анклав.