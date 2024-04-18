ФСБ: украинские националисты пытались устроить мятеж в Красной армии в годы ВОВ

Ранее в апреле ФСБ России был также рассекречен архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 г., воевавших на стороне нацистской Германии. Речь идет о сообщении начальника 4-го Управления НКВД СССР Павла Судоплатова, направленном 16 января 1943 г. заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову. В документе также отмечалось, что немецкие гарнизоны, расположенные вблизи Брянска, пополняются за счет французов из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.