ФСБ: украинские националисты пытались устроить мятеж в Красной армии в годы ВОВ
Советская военная контрразведка «Смерш» летом 1944 г. предотвратила мятеж, который в рядах Красной армии планировали участники националистических формирований «Организация украинских националистов» и «Украинская повстанческая армия» (обе запрещены в РФ и признаны экстремистскими). Это следует из опубликованного ФСБ России рассекреченного архивного документа, пишут «РИА Новости».
В нем сказано, что в период проведения на территории Западной Украины мобилизации в Красную армию участники указанных формирований получили поручение от своих «главарей» из подполья не уклоняться от мобилизации, а создавать в воинских частях националистические группы для проведения подрывной работы.
Из документа следует, что всего с 1 апреля по 25 августа 1944 г. по этому делу «смершевцы» арестовали более 6600 человек, из них более 4200 участников «Организации украинских националистов» и «Украинской повстанческой армии».
Ранее в апреле ФСБ России был также рассекречен архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 г., воевавших на стороне нацистской Германии. Речь идет о сообщении начальника 4-го Управления НКВД СССР Павла Судоплатова, направленном 16 января 1943 г. заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову. В документе также отмечалось, что немецкие гарнизоны, расположенные вблизи Брянска, пополняются за счет французов из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.