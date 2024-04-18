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ФСБ: украинские националисты пытались устроить мятеж в Красной армии в годы ВОВ

Ведомости

Советская военная контрразведка «Смерш» летом 1944 г. предотвратила мятеж, который в рядах Красной армии планировали участники националистических формирований «Организация украинских националистов» и «Украинская повстанческая армия» (обе запрещены в РФ и признаны экстремистскими). Это следует из опубликованного ФСБ России рассекреченного архивного документа, пишут «РИА Новости».

В нем сказано, что в период проведения на территории Западной Украины мобилизации в Красную армию участники указанных формирований получили поручение от своих «главарей» из подполья не уклоняться от мобилизации, а создавать в воинских частях националистические группы для проведения подрывной работы.

Из документа следует, что всего с 1 апреля по 25 августа 1944 г. по этому делу «смершевцы» арестовали более 6600 человек, из них более 4200 участников «Организации украинских националистов» и «Украинской повстанческой армии».

Ранее в апреле ФСБ России был также рассекречен архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 г., воевавших на стороне нацистской Германии. Речь идет о сообщении начальника 4-го Управления НКВД СССР Павла Судоплатова, направленном 16 января 1943 г. заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову. В документе также отмечалось, что немецкие гарнизоны, расположенные вблизи Брянска, пополняются за счет французов из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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