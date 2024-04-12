Рассекречен архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году

11 апреля управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы, в которых говорится о массовых казнях нацистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, в том числе о расстреле более 1000 человек в Смоленске. В числе прочего в документах рассказывается о поджоге фашистами в марте 1942 г. деревни из шести-восьми домов, в которых закрыли мирных жителей и 15 партизан, лишив их возможности спастись.