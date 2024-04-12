Рассекречен архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году
В январе 1943 г. бойцы органов государственной безопасности СССР уничтожили под Брянском группу французов, воевавших на стороне нацистской Германии. Об этом говорится в архивном документе, рассекреченном ФСБ России и опубликованном в Президентской библиотеке.
Речь идет о сообщении начальника 4-го Управления НКВД СССР Павла Судоплатова, направленном 16 января 1943 г. заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову, об обстановке в районе Брянска. В документе сказано, что группа французов была ликвидирована 7 января, противник пытался занять один из населенных пунктов.
В сообщении также отмечалось, что немецкие гарнизоны, расположенные вблизи Брянска, пополняются за счет французов из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.
На момент начала Великой Отечественной войны нынешняя территория Брянской области входила в состав Орловской. Брянщина была полностью оккупирована немецкими войсками в октябре 1941 г. Брянск был освобожден 17 сентября 1943 г., к концу месяца немцы покинули всю территорию Брянщины.
11 апреля управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы, в которых говорится о массовых казнях нацистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, в том числе о расстреле более 1000 человек в Смоленске. В числе прочего в документах рассказывается о поджоге фашистами в марте 1942 г. деревни из шести-восьми домов, в которых закрыли мирных жителей и 15 партизан, лишив их возможности спастись.