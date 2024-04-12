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Рассекречен архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году

Ведомости

В январе 1943 г. бойцы органов государственной безопасности СССР уничтожили под Брянском группу французов, воевавших на стороне нацистской Германии. Об этом говорится в архивном документе, рассекреченном ФСБ России и опубликованном в Президентской библиотеке.

Речь идет о сообщении начальника 4-го Управления НКВД СССР Павла Судоплатова, направленном 16 января 1943 г. заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову, об обстановке в районе Брянска. В документе сказано, что группа французов была ликвидирована 7 января, противник пытался занять один из населенных пунктов.

В сообщении также отмечалось, что немецкие гарнизоны, расположенные вблизи Брянска, пополняются за счет французов из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.

На момент начала Великой Отечественной войны нынешняя территория Брянской области входила в состав Орловской. Брянщина была полностью оккупирована немецкими войсками в октябре 1941 г. Брянск был освобожден 17 сентября 1943 г., к концу месяца немцы покинули всю территорию Брянщины.

11 апреля управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы, в которых говорится о массовых казнях нацистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, в том числе о расстреле более 1000 человек в Смоленске. В числе прочего в документах рассказывается о поджоге фашистами в марте 1942 г. деревни из шести-восьми домов, в которых закрыли мирных жителей и 15 партизан, лишив их возможности спастись.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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