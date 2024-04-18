NYT: США были возмущены ударом Израиля по Дамаску без консультаций

По словам собеседника, несмотря на то что публично официальные лица США выразили поддержку Израилю, в частном порядке они были возмущены тем, что израильские власти действовали без консультаций с Вашингтоном. Неназванные американские чиновники также выразили мнение, что Израиль «сильно просчитался», полагая, что Иран не станет предпринимать решительных шагов в ответ на атаку в Дамаске.