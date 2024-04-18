NYT: США были возмущены ударом Израиля по Дамаску без консультаций
Американские власти были в гневе, что Израиль не проконсультировался с Вашингтоном перед тем, как нанести удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.
По словам собеседника, несмотря на то что публично официальные лица США выразили поддержку Израилю, в частном порядке они были возмущены тем, что израильские власти действовали без консультаций с Вашингтоном. Неназванные американские чиновники также выразили мнение, что Израиль «сильно просчитался», полагая, что Иран не станет предпринимать решительных шагов в ответ на атаку в Дамаске.
NYT со ссылкой на израильских чиновников отмечает, что Израиль начал планировать удар за два месяца, целью был бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди. 22 марта израильский военный кабинет одобрил операцию, уточняет газета.
1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске. В результате здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, включая Захеди. МИД России осудил нападение Израиля, подчеркнув неприемлемость любых посягательств на дипломатические и консульские объекты. В Пентагоне заявили, что Израиль не предупреждал США заранее о планируемой атаке. Там добавили, что не могут сказать точно, какое именно здание подверглось удару.
В ответ в ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По оценке ЦАХАЛ, Иран выпустил около 300 снарядов, 99% из них удалось перехватить. Иранская же сторона утверждала, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.