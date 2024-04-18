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Полянский обвинил представителя США при ООН в распространении дезинформации

Ведомости

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил своего американского коллегу Роберта Вуда в распространении дезинформации в ходе заседания Совета Безопасности организации, пишет «РИА Новости».

Вуд 17 апреля заявил, что Россия и Китай заблокировали проект резолюции США по защите гуманитарных работников в секторе Газа. Полянский в ответ на это указал, что такой призыв содержится в резолюциях 2712 и 2720, принятых в 2023 г.

«Мы сожалеем, что совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США. Утверждения о том, из-за того, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников – это откровенная ложь и манипуляция», – сказал представитель России.

17 апреля Полянский сообщил, что в СБ ООН внесен краткий проект резолюции, рекомендующий Генассамблее ООН принять Палестину в качестве полноправного члена. Голосование по нему запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) 18 апреля. 

В начале апреля Совет ООН по правам человека (СПЧ) потребовал от Израиля прекратить оккупацию палестинской территории и блокаду сектора Газа. Соответствующая резолюция была принята на 55-й сессии совета в Женеве. Требование было инициировано Палестиной, Пакистаном, Боливией и Кубой. За принятие резолюции проголосовали 28 стран, шесть выступили против документа, среди них США. 13 стран воздержались.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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