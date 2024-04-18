Полянский обвинил представителя США при ООН в распространении дезинформации
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил своего американского коллегу Роберта Вуда в распространении дезинформации в ходе заседания Совета Безопасности организации, пишет «РИА Новости».
Вуд 17 апреля заявил, что Россия и Китай заблокировали проект резолюции США по защите гуманитарных работников в секторе Газа. Полянский в ответ на это указал, что такой призыв содержится в резолюциях 2712 и 2720, принятых в 2023 г.
«Мы сожалеем, что совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США. Утверждения о том, из-за того, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников – это откровенная ложь и манипуляция», – сказал представитель России.
17 апреля Полянский сообщил, что в СБ ООН внесен краткий проект резолюции, рекомендующий Генассамблее ООН принять Палестину в качестве полноправного члена. Голосование по нему запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) 18 апреля.
В начале апреля Совет ООН по правам человека (СПЧ) потребовал от Израиля прекратить оккупацию палестинской территории и блокаду сектора Газа. Соответствующая резолюция была принята на 55-й сессии совета в Женеве. Требование было инициировано Палестиной, Пакистаном, Боливией и Кубой. За принятие резолюции проголосовали 28 стран, шесть выступили против документа, среди них США. 13 стран воздержались.