Полянский обвинил представителя США при ООН в распространении дезинформации

«Мы сожалеем, что совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США. Утверждения о том, из-за того, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников – это откровенная ложь и манипуляция», – сказал представитель России.