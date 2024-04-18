МИД прокомментировал отказ страховщиков возмещать ущерб по «Северному потоку»
Западные страховые компании могут потерять доверие клиентов в связи с отказом возмещать ущерб за подорванные «Северные потоки». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Еще одна важная характеристика “либеральных ценностей”, под руинами которых теперь завалена еще и святая святых рыночной экономики – страховая система. Кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять?» – написала она в Telegram.
Захарова задалась вопросом, кто и с кем «с точки зрения лондонских страховщиков воюет», и ответила, что поставки вооружений киевскому режиму идут за счет коллективного Запада. «Какой простор для маневра открывают эти английские страховые скряги», – заключила дипломат.
«Коммерсантъ» ранее сообщил, что страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance отказывают в выплате компенсации компании – оператору «Северного потока» Nord Stream AG. Это объясняется тем, что газопровод пострадал от военных действий, что не было включено в контракт.
12 марта в Высокий суд Лондона поступило заявление от швейцарской компании – оператора «Северных потоков» Nord Stream о взыскании со страховщиков 400 млн евро за отказ покрыть ущерб от взрывов, которые повредили газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией.
14 марта первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что расследования диверсии на «Северном потоке», которые проводили следователи из Дании, Швеции и Германии, были полностью непрозрачными для России. По его словам, отсутствие наказания для виновных в диверсии нарушает Конвенцию 1997 г.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, поскольку Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.