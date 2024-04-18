МИД прокомментировал отказ страховщиков возмещать ущерб по «Северному потоку»

14 марта первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что расследования диверсии на «Северном потоке», которые проводили следователи из Дании, Швеции и Германии, были полностью непрозрачными для России. По его словам, отсутствие наказания для виновных в диверсии нарушает Конвенцию 1997 г.