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МИД прокомментировал отказ страховщиков возмещать ущерб по «Северному потоку»

Ведомости

Западные страховые компании могут потерять доверие клиентов в связи с отказом возмещать ущерб за подорванные «Северные потоки». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Еще одна важная характеристика “либеральных ценностей”, под руинами которых теперь завалена еще и святая святых рыночной экономики – страховая система. Кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять?» – написала она в Telegram.

Захарова задалась вопросом, кто и с кем «с точки зрения лондонских страховщиков воюет», и ответила, что поставки вооружений киевскому режиму идут за счет коллективного Запада. «Какой простор для маневра открывают эти английские страховые скряги», – заключила дипломат.

«Коммерсантъ» ранее сообщил, что страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance отказывают в выплате компенсации компании – оператору «Северного потока» Nord Stream AG. Это объясняется тем, что газопровод пострадал от военных действий, что не было включено в контракт.

12 марта в Высокий суд Лондона поступило заявление от швейцарской компании – оператора «Северных потоков» Nord Stream о взыскании со страховщиков 400 млн евро за отказ покрыть ущерб от взрывов, которые повредили газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией.

14 марта первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что расследования диверсии на «Северном потоке», которые проводили следователи из Дании, Швеции и Германии, были полностью непрозрачными для России. По его словам, отсутствие наказания для виновных в диверсии нарушает Конвенцию 1997 г.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, поскольку Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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