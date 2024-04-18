Путин встретится по видеосвязи с пережившим нападение губернатором Чибисом
Президент РФ Владимир Путин встретится по видеосвязи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, пережившим ножевое ранение. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Чибис вышел на работу, все желали ему скорейшего выздоровления. Сегодня он будет разговаривать с президентом», – сказал представитель Кремля.
18 апреля президент также проведет закрытые встречи и совещания, но «акцент [будет] на региональных делах». В частности, Путин проведет встречу по видеосвязи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Нападение на губернатора Мурманской области произошло вечером 4 апреля у здания ДК «Строитель» в Апатитах, где Чибис проводил встречу с местными жителями. Напавшим оказался местный житель Александр Быданов, который также был ранен сотрудниками Росгвардии в ходе задержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Быданова арестовали до 5 июня.
Как сообщал Следственный комитет (СК) России, в ходе допроса обвиняемый объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору». Быданов ранее заявил о готовности принести извинения Чибису за нападение. Он сказал, что жалеет о содеянном. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию, нападавший объяснил свой поступок «голосом в голове».
12 апреля Чибиса выписали из больницы. Губернатор сообщил, что ранение обошлось без осложнений, и выразил благодарность всем медицинским работникам, которые занимались его лечением.