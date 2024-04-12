Получивший ранение Чибис сообщил, что его выписали из больницы
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписан из больницы после того, как попал туда с ножевым ранением в результате нападения местного жителя. Об этом сообщил сам глава региона в своем Telegram-канале.
«Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников. Постепенно иду на поправку», – написал губернатор.
Он добавил, что ранение обошлось без осложнений, и выразил благодарность всем медицинским работникам, которые занимались его лечением.
Нападение на губернатора Мурманской области произошло вечером 4 апреля у здания ДК «Строитель» в Апатитах, где Чибис проводил встречу с гражданами. Напавшим оказался местный житель Александр Быданов, который также был ранен сотрудниками Росгвардии в ходе задержания.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Быданов арестован до 5 июня.
Как сообщал Следственный комитет России, мужчина объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого лично не знал. Быданов также заявил, что жалеет о содеянном.