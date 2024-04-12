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Получивший ранение Чибис сообщил, что его выписали из больницы

Ведомости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписан из больницы после того, как попал туда с ножевым ранением в результате нападения местного жителя. Об этом сообщил сам глава региона в своем Telegram-канале.

«Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников. Постепенно иду на поправку», – написал губернатор.

Он добавил, что ранение обошлось без осложнений, и выразил благодарность всем медицинским работникам, которые занимались его лечением.

Нападение на губернатора Мурманской области произошло вечером 4 апреля у здания ДК «Строитель» в Апатитах, где Чибис проводил встречу с гражданами. Напавшим оказался местный житель Александр Быданов, который также был ранен сотрудниками Росгвардии в ходе задержания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Быданов арестован до 5 июня.

Как сообщал Следственный комитет России, мужчина объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого лично не знал. Быданов также заявил, что жалеет о содеянном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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