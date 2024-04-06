Напавшего на губернатора Мурманской области арестовали на два месяца
В Мурманской области до 5 июня арестовали Александра Быданова, напавшего на губернатора Андрея Чибиса после встречи с жителями в Апатитах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.
Решение было принято на выездном заседании в больнице города Кировска, где фигурант находится после ранения при задержании. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Максимальное наказание по этой части – до 20 лет лишения свободы.
Как сообщал Следственный комитет (СК) России, в ходе допроса обвиняемый объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого лично не знал. Быданов ранее заявил о готовности принести извинения перед Чибисом за нападение. Он заявил, что жалеет о содеянном.
Вечером 4 апреля Быданов напал с ножом на губернатора Чибиса возле здания ДК «Строитель» Апатитах, где губернатор проводил встречу с местными жителями. Нападавший в ходе задержания сотрудниками Росгвардии также был ранен.
Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию, нападавший объяснил свой поступок «голосом в голове».