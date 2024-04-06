Напавшего на губернатора Мурманской области арестовали на два месяца

Решение было принято на выездном заседании в больнице города Кировска, где фигурант находится после ранения при задержании. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Максимальное наказание по этой части – до 20 лет лишения свободы.