Напавший на губернатора Чибиса заявил о готовности извиниться после следствия
Александр Быданов, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил о готовности принести тому извинения после окончания следствия. Об этом он сообщил перед выездным судебным заседанием, пишет ТАСС.
«Я извинюсь, но пока идет следствие – никаких комментариев. Как пройдет следствие – то будут сразу и извинения, и комментарии», – сказал Быданов, добавив, что жалеет о содеянном.
Мужчина напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля. Это произошло возле здания ДК «Строитель», где губернатор проводил встречу с местными жителями. Нападавший в ходе задержания сотрудниками Росгвардии также был ранен. Свой поступок Быданов объяснил «голосом в голове», писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Ему грозит срок до 20 лет. Как сообщал СКР, в ходе допроса обвиняемый объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого личного не знал. Расследованием уголовного дела о покушении на губернатора Чибиса займутся следователи центрального аппарата СК.
В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин свяжется с прооперированным после нападения губернатором при появлении такой возможности. Сам Чибис после операции поблагодарил врачей за хорошо проделанную работу.