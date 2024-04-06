/ Общество

Напавший на губернатора Чибиса заявил о готовности извиниться после следствия

Ведомости

Александр Быданов, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил о готовности принести тому извинения после окончания следствия. Об этом он сообщил перед выездным судебным заседанием, пишет ТАСС.

«Я извинюсь, но пока идет следствие – никаких комментариев. Как пройдет следствие – то будут сразу и извинения, и комментарии», – сказал Быданов, добавив, что жалеет о содеянном.

Мужчина напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля. Это произошло возле здания ДК «Строитель», где губернатор проводил встречу с местными жителями. Нападавший в ходе задержания сотрудниками Росгвардии также был ранен. Свой поступок Быданов объяснил «голосом в голове», писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию. 

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Ему грозит срок до 20 лет. Как сообщал СКР, в ходе допроса обвиняемый объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого личного не знал. Расследованием уголовного дела о покушении на губернатора Чибиса займутся следователи центрального аппарата СК.

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин свяжется с прооперированным после нападения губернатором при появлении такой возможности. Сам Чибис после операции поблагодарил врачей за хорошо проделанную работу.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных