Напавший на губернатора Чибиса заявил о готовности извиниться после следствия

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Ему грозит срок до 20 лет. Как сообщал СКР, в ходе допроса обвиняемый объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого личного не знал. Расследованием уголовного дела о покушении на губернатора Чибиса займутся следователи центрального аппарата СК.