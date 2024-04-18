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МИД: ФРГ назвала участие РФ в церемонии памяти узников нацизма нежелательным

Ведомости

Власти Германии направили посольству РФ в Берлине уведомление о нежелательности участия официальных лиц РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников упомянутых «фабрик смерти», – сказала она.

Захарова отметила, что «это невозможно произносить» и в это «невозможно поверить». Она добавила, что Россия расценивает этот «провокационный выпад» как действие Германии, направленное на «дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти» о Второй мировой войне.

Кроме того, продолжила Захарова, Берлин до сих пор не ответил на ноту РФ с требованием признать преступления Третьего рейха, включая блокаду Ленинграда, геноцидом. Соответствующий документ российская сторона отправила еще 28 февраля этого года.

Ранее Захарова сообщила, что Россия не получила приглашение от Франции на празднование 80-летия высадки в Нормандии. При этом организаторы мероприятия Mission Liberation подтверждали приглашение Москвы, писали французские СМИ. При этом уточнялось, что президент России Владимир Путин, «с учетом обстоятельств», не будет приглашен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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