МИД: Россия еще не получала приглашения на празднование высадки в Нормандии
Россию еще не приглашали на празднование 80-летия высадки в Нормандии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Нет, ничего не изменилось. На данный момент ничего не изменилось. Мы обязательно вас проинформируем, потому что тема, конечно, вызывает повышенный интерес», – сказала она на брифинге.
Захарова, отвечая на вопрос, на каком уровне может быть представлена Россия в случае официального приглашения, сообщила, что это будет зависеть от «того, что будет в приглашении».
Днем ранее, 17 апреля, Захарова также сообщила, что Россия не получала от Франции официального приглашения на празднование 80-летия высадки войск союзников в Нормандии. Захарова отметила, что вечером 16 апреля МИД связывался по этому вопросу с послом РФ во Франции Алексеем Мешковым.
При этом организаторы мероприятия Mission Liberation подтверждали приглашение Москвы, писали французские СМИ. Президент России Владимир Путин при этом, «с учетом обстоятельств», не будет приглашен, заявляли организаторы.
Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня по случаю операции 1944 г., в которой приняли участие армии США и Великобритании. Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2023 г. не исключал возможность приглашения Путина на церемонию в случае проведения Россией мирных переговоров по Украине.