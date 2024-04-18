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Заместитель главы МИД РФ Рябков встретился с послом Египта по вопросам работы в БРИКС

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и посол Египта Назих Нагари провели встречу, в ходе которой обсудили проблематику контроля над вооружениями. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД РФ.

Основное внимание собеседников было уделено вопросам взаимодействия в рамках БРИКС в свете председательства России в объединении в 2024 г., указано в сообщении российского дипломатического ведомства.

Также 18 апреля Нагари встретился с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. В ходе беседы состоялось обсуждение актуальной ближневосточной проблематики, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также положение дел в Ливии и Судане.

С 1 января 2024 г. председательство в БРИКС перешло к России, оно продлится до конца года. Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Полноценное членство Египта в организации началось с 1 января 2024 г.

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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