Заместитель главы МИД РФ Рябков встретился с послом Египта по вопросам работы в БРИКС
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и посол Египта Назих Нагари провели встречу, в ходе которой обсудили проблематику контроля над вооружениями. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД РФ.
Основное внимание собеседников было уделено вопросам взаимодействия в рамках БРИКС в свете председательства России в объединении в 2024 г., указано в сообщении российского дипломатического ведомства.
Также 18 апреля Нагари встретился с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. В ходе беседы состоялось обсуждение актуальной ближневосточной проблематики, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также положение дел в Ливии и Судане.
С 1 января 2024 г. председательство в БРИКС перешло к России, оно продлится до конца года. Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Полноценное членство Египта в организации началось с 1 января 2024 г.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.