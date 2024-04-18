ЕС поручил утвердить пошлины на импорт сельхозпродукции из РФ и Белоруссии
Главы государств Евросоюза (ЕС) поручили Еврокомиссии (ЕК) и Совету ЕС продолжить работу по введению пошлин на импорт сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии, следует из заявления по итогам саммита ЕС.
«Евросовет призывает Совет ЕС и ЕК продолжить работу по введению дополнительных тарифов на определенный импорт в Евросоюз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, принимая во внимание влияние на единый рынок», – говорится в заявлении.
Отмечается, что ограничительные меры должны быть приняты при гарантии, что транзит такой продукции в развивающиеся страны не будет затронут.
22 марта ЕК предложила повысить тарифы на импорт в Евросоюз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот. По мнению комиссии, мера позволит «подавить» ввоз продукции в Европу.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила предложение ввести пошлины на российский импорт, отметив, что эта мера направлена на снижение растущего риска для рынков и фермеров.
В пресс-релизе ЕК говорится, что повышенные тарифы также будут распространяться на Белоруссию из-за ее тесных политических и экономических связей с РФ. Кроме того, полагают в Еврокомиссии, такая мера не позволит России использовать соседнее государство для обхода новых тарифов и направления своих товаров на рынок ЕС.
О том, что ЕК готовится «в ближайшие дни» ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС в размере 95 евро за тонну, 19 марта сообщила газета Financial Times, а несколькими часами позже – Reuters со ссылкой на источники. В Еврокомиссии «Ведомостям» не подтвердили, но и не опровергли информацию о предстоящем введении пошлин для российских и белорусских сельхозкультур.