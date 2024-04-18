ЕС поручил утвердить пошлины на импорт сельхозпродукции из РФ и Белоруссии

О том, что ЕК готовится «в ближайшие дни» ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС в размере 95 евро за тонну, 19 марта сообщила газета Financial Times, а несколькими часами позже – Reuters со ссылкой на источники. В Еврокомиссии «Ведомостям» не подтвердили, но и не опровергли информацию о предстоящем введении пошлин для российских и белорусских сельхозкультур.