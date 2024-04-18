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ЕС поручил утвердить пошлины на импорт сельхозпродукции из РФ и Белоруссии

Ведомости

Главы государств Евросоюза (ЕС) поручили Еврокомиссии (ЕК) и Совету ЕС продолжить работу по введению пошлин на импорт сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии, следует из заявления по итогам саммита ЕС.

«Евросовет призывает Совет ЕС и ЕК продолжить работу по введению дополнительных тарифов на определенный импорт в Евросоюз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, принимая во внимание влияние на единый рынок», – говорится в заявлении.

Отмечается, что ограничительные меры должны быть приняты при гарантии, что транзит такой продукции в развивающиеся страны не будет затронут.

22 марта ЕК предложила повысить тарифы на импорт в Евросоюз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот. По мнению комиссии, мера позволит «подавить» ввоз продукции в Европу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила предложение ввести пошлины на российский импорт, отметив, что эта мера направлена на снижение растущего риска для рынков и фермеров.

В пресс-релизе ЕК говорится, что повышенные тарифы также будут распространяться на Белоруссию из-за ее тесных политических и экономических связей с РФ. Кроме того, полагают в Еврокомиссии, такая мера не позволит России использовать соседнее государство для обхода новых тарифов и направления своих товаров на рынок ЕС.

О том, что ЕК готовится «в ближайшие дни» ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС в размере 95 евро за тонну, 19 марта сообщила газета Financial Times, а несколькими часами позже – Reuters со ссылкой на источники. В Еврокомиссии «Ведомостям» не подтвердили, но и не опровергли информацию о предстоящем введении пошлин для российских и белорусских сельхозкультур.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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