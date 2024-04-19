В ЦРУ сообщили о намерении Си Цзиньпина взять Тайвань под контроль
Председатель КНР Си Цзиньпин настроен в течение своей политической карьеры восстановить контроль Пекина над Тайванем, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на форуме Центра имени президента Джорджа Буша – младшего.
По его словам, это не значит, что Си Цзиньпин планирует вторжение на остров завтра, в следующем месяце или в следующем году.
«Это означает, что мы должны воспринимать очень серьезно данные амбиции», – подчеркнул Бернс.
4 апреля председатель КНР в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать.
Китайский лидер отметил, что КНР не будет мириться с сепаратистской деятельностью сил, выступающих за независимость Тайваня, а также с потворством ей извне. Президент США, в свою очередь, заявил, что Штаты не стремятся участвовать в «новой холодной войне», в том числе не стремятся изменить китайскую систему. Он отметил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не раз отмечал, что примет «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.