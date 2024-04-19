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Варшава подняла в небо военные самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»

Ведомости

Польша подняла в небо военные самолеты из-за «интенсивной деятельности дальней авиации РФ» ранним утром 19 апреля. Об этом сообщает оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети X.

«Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы две пары истребителей F-16 и воздушный танкер союзников. Около 5:45 утра (6:45 мск) взлетела пара с базы в Ласке, а около 6:15 утра (7:15 мск) – пара с базы в Кшешинах», – говорится в сообщении.

По утверждению польских военных, активность авиации РФ связана с конфликтом на Украине.

Ранее самолеты Польши и союзных стран были подняты в небо из-за ночной активности дальней авиации РФ 11 апреля.

Ранним утром 19 апреля СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе и Днепропетровске. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Последние несколько недель российские военные стали чаще наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ российских территорий и энергетических объектов. В частности, с 6 по 12 апреля российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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