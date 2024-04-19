Варшава подняла в небо военные самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»
Польша подняла в небо военные самолеты из-за «интенсивной деятельности дальней авиации РФ» ранним утром 19 апреля. Об этом сообщает оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети X.
«Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы две пары истребителей F-16 и воздушный танкер союзников. Около 5:45 утра (6:45 мск) взлетела пара с базы в Ласке, а около 6:15 утра (7:15 мск) – пара с базы в Кшешинах», – говорится в сообщении.
По утверждению польских военных, активность авиации РФ связана с конфликтом на Украине.
Ранее самолеты Польши и союзных стран были подняты в небо из-за ночной активности дальней авиации РФ 11 апреля.
Ранним утром 19 апреля СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе и Днепропетровске. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Последние несколько недель российские военные стали чаще наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ российских территорий и энергетических объектов. В частности, с 6 по 12 апреля российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.