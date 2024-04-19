Армения передаст Азербайджану четыре села

19 марта на встрече с жителями приграничного села Воскепар Тавушской области Пашинян заявил, что Баку может начать войну в случае, если Ереван не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы. Он добавил, что армянские власти пошли на компромисс по поводу четырех приграничных азербайджанских сел, занятых армянской армией в 1991–1992 гг. Пашинян также уточнил, что после делимитации и демаркации границ текущая линия соприкосновения с азербайджанской армией станет признанной границей, а вместо военнослужащих там будут нести службу пограничники.