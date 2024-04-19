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Армения передаст Азербайджану четыре села

Ведомости

Впервые между Арменией и Азербайджаном на участке четырех сел будет демаркирована государственная граница. Села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы перейдут под контроль Баку. Об этом пишет ИА «Арменпресс» со ссылкой на аппарат премьер-министра Никола Пашиняна.

«Для точности зафиксируем, что Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Кызыл-Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и до этого находились под контролем Азербайджана. А Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью», – уточнили в аппарате.

В аппарате премьер-министра сообщили, что комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали делимитацию границ на участках армянского села Баганиса, азербайджанского Баганис Айрума, армянского Воскепара, азербайджанского Ашагы-Аскипара, армянского Киранца, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабера, азербайджанского Кызыл-Гаджилы.

«Это означает, что две комиссии воспроизвели на карте те границы, которые существовали между вышеупомянутыми селами во времена Советского Союза, и на следующем этапе эти границы должны быть уточнены и отражены также на земле, и это станет беспрецедентным событием: впервые между нашими странами будет демаркированная государственная граница на участке этих четырех сел», – уточнили в аппарате.

19 марта на встрече с жителями приграничного села Воскепар Тавушской области Пашинян заявил, что Баку может начать войну в случае, если Ереван не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы. Он добавил, что армянские власти пошли на компромисс по поводу четырех приграничных азербайджанских сел, занятых армянской армией в 1991–1992 гг. Пашинян также уточнил, что после делимитации и демаркации границ текущая линия соприкосновения с азербайджанской армией станет признанной границей, а вместо военнослужащих там будут нести службу пограничники. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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