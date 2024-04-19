Армения передаст Азербайджану четыре села
Впервые между Арменией и Азербайджаном на участке четырех сел будет демаркирована государственная граница. Села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы перейдут под контроль Баку. Об этом пишет ИА «Арменпресс» со ссылкой на аппарат премьер-министра Никола Пашиняна.
«Для точности зафиксируем, что Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Кызыл-Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и до этого находились под контролем Азербайджана. А Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью», – уточнили в аппарате.
В аппарате премьер-министра сообщили, что комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали делимитацию границ на участках армянского села Баганиса, азербайджанского Баганис Айрума, армянского Воскепара, азербайджанского Ашагы-Аскипара, армянского Киранца, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабера, азербайджанского Кызыл-Гаджилы.
«Это означает, что две комиссии воспроизвели на карте те границы, которые существовали между вышеупомянутыми селами во времена Советского Союза, и на следующем этапе эти границы должны быть уточнены и отражены также на земле, и это станет беспрецедентным событием: впервые между нашими странами будет демаркированная государственная граница на участке этих четырех сел», – уточнили в аппарате.
19 марта на встрече с жителями приграничного села Воскепар Тавушской области Пашинян заявил, что Баку может начать войну в случае, если Ереван не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы. Он добавил, что армянские власти пошли на компромисс по поводу четырех приграничных азербайджанских сел, занятых армянской армией в 1991–1992 гг. Пашинян также уточнил, что после делимитации и демаркации границ текущая линия соприкосновения с азербайджанской армией станет признанной границей, а вместо военнослужащих там будут нести службу пограничники.