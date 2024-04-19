Нардеп Гончаренко анонсировал перестановки в украинском правительстве
Несколько высокопоставленных украинских министров, в том числе министр по вопросам реинтеграции – вице-премьер Ирина Верещук, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр культуры Ростислав Карандеев, министр образования и науки Оксен Лисовой могут быть уволены в ближайшее время. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Точно на выход Верещук, Кубраков (под вопросом, но, скорее всего, также). Минкульт будут расформировывать и куда-то присоединять. Оксен Лисовой, министр образования, также скорее всего – все», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
В конце 2022 г. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России попросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук, а также первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову. Украинских политиков обвиняют в нарушении территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ). По данной статье Верещук и Джапаровой грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет. Карточка вице-премьера Украины также появилась в базе розыска МВД России.