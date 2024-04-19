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Нардеп Гончаренко анонсировал перестановки в украинском правительстве

Ведомости

Несколько высокопоставленных украинских министров, в том числе министр по вопросам реинтеграции – вице-премьер Ирина Верещук, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр культуры Ростислав Карандеев, министр образования и науки Оксен Лисовой могут быть уволены в ближайшее время. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Точно на выход Верещук, Кубраков (под вопросом, но, скорее всего, также). Минкульт будут расформировывать и куда-то присоединять. Оксен Лисовой, министр образования, также скорее всего – все», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

В конце 2022 г. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России попросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук, а также первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову. Украинских политиков обвиняют в нарушении территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ). По данной статье Верещук и Джапаровой грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет. Карточка вице-премьера Украины также появилась в базе розыска МВД России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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