Нардеп Гончаренко анонсировал перестановки в украинском правительстве

В конце 2022 г. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России попросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук, а также первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову. Украинских политиков обвиняют в нарушении территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ). По данной статье Верещук и Джапаровой грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет. Карточка вице-премьера Украины также появилась в базе розыска МВД России.