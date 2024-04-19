Законопроект о помощи Украине прошел процедурное голосование в конгрессе США
Законопроекты об оказании военной помощи Украине и конфискации замороженных активов России прошли процедурное голосование в палате представителей конгресса США, пишет ТАСС.
В случае если палата представителей примет пакет, он поступит на рассмотрение сената конгресса, большинство в котором имеют демократы. Если проект пройдет и этот этап, то он будет подписан президентом США Джо Байденом и обретет силу закона.
Ранее Байден уже высказал поддержку данному пакету инициатив. 18 апреля он заявил, что «немедленно подпишет этот закон». Президент США также рассказывал изданию The Wall Street Journal, что в случае принятия конгрессом решения о военной помощи Украине и Израилю страна направит Киеву ракеты Patriot, сделанные в Аризоне, ракеты Javelin, сделанные в Алабаме, и артиллерийские снаряды, сделанные в Пенсильвании, Огайо и Техасе.
Законопроект Джонсона по Украине предлагает выделить ей помощь в размере $60,75 млрд, включая $23,2 млрд, которые предназначены на восполнение оружейных запасов США, $13,8 млрд – на закупку передовых систем вооружений для Украины, а еще $11,3 млрд – на «текущие военные операции США в регионе». Кроме того, $26 млн планируется потратить на надзор за предоставляемой Киеву помощью.