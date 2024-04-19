В посольстве России заявили об эрозии примирения между россиянами и немцами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 18 апреля в связи с обращением немецких властей сказала, что «это невозможно произносить» и в это «невозможно поверить». Она добавила, что Россия расценивает этот «провокационный выпад» как действие Германии, направленное на «дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти» о Второй мировой войне.