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В посольстве России заявили об эрозии примирения между россиянами и немцами

Ведомости

Просьба германских фондов, заведующих мемориальными комплексами на месте бывших нацистских концентрационных лагерей на территории ФРГ, отказаться от участия российских официальных представителей в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины их освобождения, способствует эрозии процесса послевоенного примирения между россиянами и немцами. Об этом заявило посольство России в Германии.

Позиция ФРГ, по мнению посольства, продиктована соображениями текущей политической конъюнктуры, полностью игнорирует исторический контекст и идет вразрез с германской культурой памяти.

«Данная позиция вызывает глубокое сожаление и разочарование», – добавили в диппредставительстве.

При этом в посольстве добавили, что на планы российских загранучреждений эти обращения не повлияют. В посольстве пообещали достойно почтить память советских солдат, «внесших решающий вклад в освобождение мира и Европы от нацизма».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 18 апреля в связи с обращением немецких властей сказала, что «это невозможно произносить» и в это «невозможно поверить». Она добавила, что Россия расценивает этот «провокационный выпад» как действие Германии, направленное на «дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти» о Второй мировой войне.

Ранее Захарова сообщила, что Россия не получила приглашение от Франции на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Организаторы мероприятия Mission Liberation подтверждали приглашение Москвы. При этом уточнялось, что президент России Владимир Путин, «с учетом обстоятельств», не будет приглашен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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