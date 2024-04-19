В посольстве России заявили об эрозии примирения между россиянами и немцами
Просьба германских фондов, заведующих мемориальными комплексами на месте бывших нацистских концентрационных лагерей на территории ФРГ, отказаться от участия российских официальных представителей в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины их освобождения, способствует эрозии процесса послевоенного примирения между россиянами и немцами. Об этом заявило посольство России в Германии.
Позиция ФРГ, по мнению посольства, продиктована соображениями текущей политической конъюнктуры, полностью игнорирует исторический контекст и идет вразрез с германской культурой памяти.
«Данная позиция вызывает глубокое сожаление и разочарование», – добавили в диппредставительстве.
При этом в посольстве добавили, что на планы российских загранучреждений эти обращения не повлияют. В посольстве пообещали достойно почтить память советских солдат, «внесших решающий вклад в освобождение мира и Европы от нацизма».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 18 апреля в связи с обращением немецких властей сказала, что «это невозможно произносить» и в это «невозможно поверить». Она добавила, что Россия расценивает этот «провокационный выпад» как действие Германии, направленное на «дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти» о Второй мировой войне.
Ранее Захарова сообщила, что Россия не получила приглашение от Франции на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Организаторы мероприятия Mission Liberation подтверждали приглашение Москвы. При этом уточнялось, что президент России Владимир Путин, «с учетом обстоятельств», не будет приглашен.