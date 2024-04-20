Песков: США придется ответить за конфискацию замороженных активов России
Соединенным Штатам придется ответить за конфискацию замороженных активов России, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», – сказал он.
Песков подчеркнул, что конфискация российских активов негативно скажется на репутации США и отпугнет инвесторов. Он отметил, что это может привести к тому, что многие инвесторы начнут выводить свои средства из страны, так как будет нарушено доверие к принципу частной и государственной собственности.
20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о конфискации российских замороженных активов. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов. Согласно тексту проекта о полномочиях президента США о введении санкций в отношении России и Ирана, допускается передача замороженных российских активов Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.
После начала боевых действий на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права.
Западные политики регулярно выступают с предложениями о вариантах конфискации российских активов в пользу Украины. Но 18 апреля председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард указывала на неравномерное расположение замороженных активов: в США находятся $6 млрд, в еврозоне – больше 200 млрд евро. Она подчеркнула, что позиции евро в международных финансах слабее, чем позиции доллара.