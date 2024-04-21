Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеров без границ»
Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ», следует из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и интернет-страницам.
Причины блокировки не уточняются.
«Репортеры без границ» - международная неправительственная организация. Ее миссией является защита свободы прессы и журналистов во всем мире.
В январе «Ведомости» писали, что РКН в 2023 г. заблокировал более 558 000 сайтов и интернет-страниц. Из них более 73 500 интернет-страниц с фейками о специальной военной операции, что составляет примерно 13% от всех ссылок на противоправный контент, следует из статистики ведомства, подготовленной по запросу редакции.